Foliage d’autunno | due weekend per vivere il fascino dei colori dell’Alta Val Brembana e dei suoi borghi

L'avvento dell'autunno è il periodo dell'anno in cui i paesaggi, naturali e urbani, cambiano i loro colori, caricandosi di un'atmosfera calda e suggestiva che solo questa stagione è in grado di regalare. Anche quest'anno, Altobrembo offre l'opportunità di godere a pieno del fascino di questa metamorfosi: nei fine settimana del 19-20 e 26-27 ottobre si terrà l'evento Foliage in Alta Val Brembana, una serie di iniziative, laboratori ed escursioni per tutte le età, pensata per vivere i boschi e borghi locali nella loro veste autunnale. Si comincia sabato 19 ottobre alle 14.30 a Ornica con Scatti d'autunno: il Foliage delle Orobie, un'escursione fotografica guidata da Matteo Zanga, accompagnatore di media montagna e fotografo professionista, per esplorare i paesaggi della valle e immortalarli al meglio con la propria macchina fotografica o con il proprio smartphone.

