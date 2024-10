Fognini e la lettera dell’Agenzia delle Entrate | Io cittadino italiano e sportivo residente in Italia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabionegli anni ne ha combinate, ma se c’è un qualcosa che non gli si è mai potuto imputare è uno scarso attaccamento al’. Sotto forma di maglia azzurra, sempre pronto a rispondere alle chiamate dei vari capitani in Coppa Davis nel corso degli anni, ma anche con la decisione di non spostare mai la sua residenza fiscale durante la carriera, nonostante abbia vissuto in Spagna e anche negli Stati Uniti. Da qualche anno ha fatto il suo ritorno definitivo ine questo è senz’altro un aspetto che tiene a rimarcare: “Ioin”, scrive in una storia Instagram postando unaricevuta dall’Agenzia dell’e la: “Ioin” SportFace.