Dopo il problema alla schiena accusato con l’Under 21. Viti in gruppo: segnali di recupero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allenamento a porte chiuse anche quello di stamani alle 11 al centro sportivo di Petroio a Vinci per l’Empoli, che in vista della sfida di domenica alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli, continuerà ad allenarsi sempre a porte chiuse anche domani e sabato mattina alle 11. Quello odierno sarà anche il primo allenamento in gruppo per i nazionali che sono rientrati martedì (Ismajli, Goglichidze, Fazzini, Ekong, Tosto e Konaté) e che ieri hanno svolto una seduta a parte programmata. Sempre ieri pomeriggio, poi, è rientrato pure Cacace che si aggregherà quindi al gruppo da domani. È tornato a lavorare parzialmente in gruppo anche Viti, sempre alle prese con il problema alla schiena che lo ha costretto a rientrare prima dal ritiro della Nazionale Under 21. Sport.quotidiano.net - Dopo il problema alla schiena accusato con l’Under 21. Viti in gruppo: segnali di recupero Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allenamento a porte chiuse anche quello di stamani alle 11 al centro sportivo di Petroio a Vinci per l’Empoli, che in vista della sfida di domenica alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli, continuerà ad allenarsi sempre a porte chiuse anche domani e sabato mattina alle 11. Quello odierno sarà anche il primo allenamento inper i nazionali che sono rientrati martedì (Ismajli, Goglichidze, Fazzini, Ekong, Tosto e Konaté) e che ieri hanno svolto una seduta a parte programmata. Sempre ieri pomeriggio, poi, è rientrato pure Cacace che si aggregherà quindi alda domani. È tornato a lavorare parzialmente inanche, sempre alle prese con ilche lo ha costretto a rientrare prima dal ritiro della Nazionale Under 21.

