“Don Matteo 14”, intervista a Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da giovedì 17 ottobre andranno in onda su Raiuno i nuovi episodi di “Don Matteo“. Una stagione ricca di colpi di scena tra addii e new entry. La trama si concentra su un doppio matrimonio tra Anna e Marco e Nino ed Elisa, che viene ostacolato da un caso misterioso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (interpretata da Federica Sabatini). Giulia, che deve scontare un periodo di lavori socialmente utili, si trasferisce nella canonica, costringendo Don Massimo a confrontarsi con la necessità di perdonarla e ristabilire il loro rapporto. Nella nuova stagione, entreranno anche il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la Pubblico Ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), che aggiungono ulteriori dinamiche alla serie. Superguidatv.it - “Don Matteo 14”, intervista a Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da giovedì 17 ottobre andranno in onda su Raiuno i nuovi episodi di “Don“. Una stagione ricca di colpi di scena tra addii e new entry. La trama si concentra su un doppio matrimonio tra Anna e Marco e Nino ed Elisa, che viene ostacolato da un caso misterioso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (interpretata da). Giulia, che deve scontare un periodo di lavori socialmente utili, si trasferisce nella canonica, costringendo Don Massimo a confrontarsi con la necessità di perdonarla e ristabilire il loro rapporto. Nella nuova stagione, entreranno anche il Capitano Diego Martini () e la Pubblico Ministero Vittoria Guidi (), che aggiungono ulteriori dinamiche alla serie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raoul Bova - l'intervista : Don Matteo - il tormento del passato e la frecciatina a Belve - L'attore torna su Rai1 nei panni di Don Massimo e, nel frattempo, riflette sui dolori ai quali è sopravvissuto e in cosa è diventato più forte. (Vanityfair.it)

“Don Matteo 14” - intervista esclusiva a Raoul Bova e Nino Frassica - In quel momento avevo voglia di cambiare perché stavo diventando un prezzemolino e forse un po’ lo sono tornato. Un percorso che dura tutta la vita e che varia in base alle esperienze che fa. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Raoul Bova e Nino Frassica. In questa nuova stagione, Don Massimo avrà anche il ruolo di educatore. (Superguidatv.it)

PRIMA PAGINA-Difendere Unifil è difendere il diritto internazionale. Intervista a Matteo Perego - . Ancora tensione tra Idf e Unifil con Israele che chiede ai caschi blu di abbandonare la missione. La comunità internazionale invoca da tempo una de-escalation in Medio Oriente. In realtà, negli ultimi giorni la situazione sembra rischiare di precipitare… “Gli eventi degli ultimi giorni […] The post PRIMA PAGINA-Difendere Unifil è difendere il diritto internazionale. (Lidentita.it)