Didacta, a Bari studenti a lezione di coesione territoriale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bari (ITALPRESS) – La coesione territoriale raccontata agli studenti. Il progetto "A Scuola di Opencoesione: percorsi innovativi per formare cittadini attivi" arriva all'evento Didacta in Fiera del Levante a Bari. Protagonista dell'incontro è il percorso di didattica innovativa e cittadinanza attiva, un'opportunità unica per le scuole secondarie di primo e secondo grado per esplorare il mondo del monitoraggio civico delle politiche pubbliche, degli open data e della comunicazione ai tempi dell'Intelligenza Artificiale. f06/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

