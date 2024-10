Gaeta.it - Derby romano di boxe: Geografo e Rossetti si sfidano per il titolo europeo silver al PalaTiziano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ring deldi Roma sarà il palcoscenico di un atteso incontro diche coinvolge due nomi noti del panorama pugilistico italiano. Domani sera, il pubblico potrà assistere a una sfida avvincente tra Mirkoe Pietro, ex campione italiano, in palio ildei pesi welter. L’evento, che avrà inizio alle 22 e sarà trasmesso in diretta su RaiSport, rappresenta un’occasione importante per entrambi i pugili, che mirano a conquistare una posizione di rilievo nel circuito. Il: scenario di uno scontro imperdibile Il, situato nel quartiere Flaminio di Roma, è un’imponente struttura sportiva progettata da Pier Luigi Nervi. Recentemente ristrutturata, questa location ospita eventi di diverse discipline, rendendola un simbolo dello sport