(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nanchang, 17 ott – (Xinhua) – Dei ricercatori cinesi hanno scoperto un nuovo tipo didinella provincia orientale cinese del Jiangxi, una di soli 29 millimetri di lunghezza, lapiccola mai trovata a livello globale. Al termine di uno studio durato tre anni, l’e’quipe composta da ricercatori del Jiangxi Geological Survey and Exploration Institute (JGSEI), della China University of Geosciences (Wuhan) e dell’Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology dell’Accademia cinese delle scienze ha confermato che i seidirisalenti al tardo Cretaceo, oltre 80 milioni di anni fa, sonodi. I, relativamente completi e disposti in modo irregolare, sono stati trovati in un nido ben conservato in un cantiere edile nella cittadina di Meilin, distretto di Ganxian, nella citta’ di Ganzhou, nel 2021.