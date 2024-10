Champagne! Anche Peppino di Capri avrà il suo biopic (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di sfornare film tv sulla vita di artisti contemporanei prosegue e stavolta tocca a Peppino Di Capri. Sulla sua vita sarà incentrato il film tv Champagne – Peppino di Capri, le cui riprese sono appena iniziate tra Napoli e l’immancabile isola che ha ispirato il nome d’arte del protagonista. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini e la voce di Roberta e Champagne ne firmerà la colonna sonora insieme al figlio Edoardo Faiella. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodi su un soggetto del produttore Pierpaolo Verga. Davidemaggio.it - Champagne! Anche Peppino di Capri avrà il suo biopic Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’abitudine della Rai di sfornare film tv sulla vita di artisti contemporanei prosegue e stavolta tocca aDi. Sulla sua vita sarà incentrato il film tvdi, le cui riprese sono appena iniziate tra Napoli e l’immancabile isola che ha ispirato il nome d’arte del protagonista. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini e la voce di Roberta ene firmerà la colonna sonora insieme al figlio Edoardo Faiella. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodi su un soggetto del produttore Pierpaolo Verga.

Champagne! Anche Peppino di Capri avrà il suo biopic - Ad esempio che nel 1943, a soli quattro anni, suonò per i soldati americani di stanza a Capri per aiutare la sua famiglia, o che fu il primo in Italia a far conoscere il twist e a portare nel nostro Paese il rock. Musicista e cantante, del Gaudio sarà qui affiancato da Arianna Di Claudio, Gaja Masciale, Antonia Truppo e Gianluca di Gennaro. (Davidemaggio.it)

Champagne – Peppino di Capri - primo ciak per il film tv girato tra Napoli e l’isola azzurra - Soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, sceneggiatura di Michele Pellegrini, Maria Sole Limodio, scenografia di Carmine Guarino e l’arredamento di Iole Autero, costumi di Nicoletta Taranta, fotografia di Carlo Rinaldi, montaggio di Mirko Platania. La sua vita e le sue canzoni attraversano la storia d’Italia: la fine della guerra, il boom economico, la rivoluzione culturale del ’68, la ... (Ildenaro.it)

