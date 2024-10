Cantiere per la messa in sicurezza di via del Vergatello con i fondi dell’alluvione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hanno avuto inizio nei giorni scorsi gli interventi previsti per la messa in sicurezza della Strada Comunale extraurbana n. 23 Via del Vergatello (nella foto), che rientra tra gli interventi finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito dell’emergenza meteo del maggio 2023. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 120mila euro, integra le opere già realizzate nel 2023 su questa importante strada comunale per un importo di euro 405.000,00 e finanziati in parte dallo Stato e in parte dalla Regione. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta la scorso 24 agosto, interviene su una frana storica lungo la strada comunale mettendo in sicurezza l’area interessata con la posa in opera di un geocomposito accoppiato a rete metallica a doppia torsione, con funzione antierosiva, per una superficie di più di 450 mq di versante. Ilrestodelcarlino.it - Cantiere per la messa in sicurezza di via del Vergatello con i fondi dell’alluvione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hanno avuto inizio nei giorni scorsi gli interventi previsti per laindella Strada Comunale extraurbana n. 23 Via del(nella foto), che rientra tra gli interventi finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito dell’emergenza meteo del maggio 2023. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 120mila euro, integra le opere già realizzate nel 2023 su questa importante strada comunale per un importo di euro 405.000,00 e finanziati in parte dallo Stato e in parte dalla Regione. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta la scorso 24 agosto, interviene su una frana storica lungo la strada comunale mettendo inl’area interessata con la posa in opera di un geocomposito accoppiato a rete metallica a doppia torsione, con funzione antierosiva, per una superficie di più di 450 mq di versante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messa in sicurezza del Ponte sul Volano - no alla demolizione : come diventerà - Un’assemblea pubblica per illustrare lavori, tempi e caratteristiche del cantiere che interesserà il ponte di Volano lungo la Sp54. L’appuntamento, organizzato in collaborazione dai Comuni di Codigoro e Comacchio insieme con la Provincia, è in calendario sabato 19 alle 10 all’oasi di Cannevié... (Ferraratoday.it)

Oltre 200 milioni per le infrastrutture pugliesi : nell'elenco anche la messa in sicurezza della Statale 100 - C'è anche la messa in sicurezza della Statale 100, tra Gioia del Colle e San Basilio, nella lista di proposte da finanziare predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Regione Puglia, nell'ambito dell'accordo sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Saranno, infatti... (Baritoday.it)

Ponte Pecchio e San Giovanni : "Messa in sicurezza - fate presto" - È nostra preoccupazione che la situazione venga presa in esame da Anas il prima possibile per pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza. "Come è ormai noto - conclude l’assessore Mario Cerri - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a capo dell’Anas, abbiamo inviato una comunicazione sullo stato di fatto di quel pilone di sostegno del ponte San Giovanni. (Ilgiorno.it)