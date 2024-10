Calcio: Atl.Madrid. Stop vendita biglietti per prossime 5 trasferte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo ha deciso il club dopo le ultime sanzioni subite Madrid (SPAGNA) - L'Atletico Madrid ha annunciato che non venderà i biglietti per le prossime 5 trasferte fra Liga (Betis 27 ottobre e Maiorca 10 novembre), Coppa del Re (Uniò Esportiva Vic il 31 ottobre) e Champions (Psg 6 novembre e Sparta Praga Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Atl.Madrid. Stop vendita biglietti per prossime 5 trasferte Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo ha deciso il club dopo le ultime sanzioni subite(SPAGNA) - L'Atleticoha annunciato che non venderà iper lefra Liga (Betis 27 ottobre e Maiorca 10 novembre), Coppa del Re (Uniò Esportiva Vic il 31 ottobre) e Champions (Psg 6 novembre e Sparta Praga

