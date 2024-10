Calcio a cinque - Sabato contro il Real. Il Russi pronto al debutto nel Lazio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto è pronto per il debutto in campionato del Russi Calcio a 5, per la seconda stagione consecutiva in serie A2 e, più o meno, con gli stessi avversari di un anno fa: spariti Bologna Fc e Dozzese, promossa la Ternana, cambiato girone Reggio Emilia (ora nell’A) e History Roma (C), le cinque nuove squadre sono i marchigiani dell’Audax Sant’Angelo che giocano a Senigallia, i pisani del Pontedera, l’Imolese, i laziali del New Real Rieti e i Grifoni, umbri di Spello, vicino Perugia. In verità le altre dieci formazioni si sono già date battaglia nell’ultimo fine settimana ma il Russi ha iniziato la stagione osservando il turno di riposo e, dunque, scenderà in campo per la prima volta Sabato alle 16 a Fabrica di Roma contro il Real, dominatore 7-2 nel primo turno di un avversario ostico come i Buldog Lucrezia, battuti proprio sul terreno amico. Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque - Sabato contro il Real. Il Russi pronto al debutto nel Lazio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto èper ilin campionato dela 5, per la seconda stagione consecutiva in serie A2 e, più o meno, con gli stessi avversari di un anno fa: spariti Bologna Fc e Dozzese, promossa la Ternana, cambiato girone Reggio Emilia (ora nell’A) e History Roma (C), lenuove squadre sono i marchigiani dell’Audax Sant’Angelo che giocano a Senigallia, i pisani del Pontedera, l’Imolese, i laziali del NewRieti e i Grifoni, umbri di Spello, vicino Perugia. In verità le altre dieci formazioni si sono già date battaglia nell’ultimo fine settimana ma ilha iniziato la stagione osservando il turno di riposo e, dunque, scenderà in campo per la prima voltaalle 16 a Fabrica di Romail, dominatore 7-2 nel primo turno di un avversario ostico come i Buldog Lucrezia, battuti proprio sul terreno amico.

