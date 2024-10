C.sinistra: Schlein, 'accordi segreti? Nè con Renzi nè con altri' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Io non ho accordi segreti con nessuno. Nè con Renzi nè con nessuno. Io dico da sempre che va costruita l'alternativa alla destra a partire dai temi". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7. Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Schlein, 'accordi segreti? Nè con Renzi nè con altri' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Io non hocon nessuno. Nè connè con nessuno. Io dico da sempre che va costruita l'alternativa alla destra a partire dai temi". Così Ellya Piazza Pulita su LA7.

