Boeri | La piazza racchiude un' intrinseca libertà che va protetta

Francoforte, 16 ott. - (Adnkronos) - "Abbiamo ragionato su come il calco fisico di una piazza sia il luogo in cui tutti i giorni si attiva la vita e l'imprevedibilità ad essa collegata. La piazza è un luogo pubblico, non ha codici prefissati per il comportamento dei singoli. In piazza si può giocare a calcio, ma magari mezz'ora dopo passa una processione religiosa, una manifestazione, accade un delitto. Non ci sono codici. Questa intrinseca libertà di comportamenti va assolutamente protetta". L'architetto Stefano Boeri racconta così il progetto "piazza Italiana", il cuore del padiglione Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse di Francoforte 2024.

