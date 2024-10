Bobo Vieri: «Adani, Cassano e Ventola? Per me non esistono più. Non dovevano toccare la mia famiglia» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bobo Vieri era un grandissimo attaccante. A cavallo tra gli anni '90 e 2000, con le maglie di Juventus, Atletico Madrid, Lazio e poi Inter, era probabilmente il 9 più dominante del calcio Leggo.it - Bobo Vieri: «Adani, Cassano e Ventola? Per me non esistono più. Non dovevano toccare la mia famiglia» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)era un grandissimo attaccante. A cavallo tra gli anni '90 e 2000, con le maglie di Juventus, Atletico Madrid, Lazio e poi Inter, era probabilmente il 9 più dominante del calcio

Ex Milan - Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. Ecco cosa è successo - . Oggi, invece, di quella “Bobo Tv”Bobo non è rimasto nulla. Bobo Vieri shock: per me Cassano e Adani non esistono più! L’attacco View this post on Instagram A post shared by Christian Vieri (@christianvieri) Ex Milan, Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. Accuse forti, fortissime che mettono sempre di più la parola fine sul rapporto tra i quattro ex ... (Dailymilan.it)

Bobo Vieri : “Adani e Cassano per me non esistono più. La mia famiglia non si tocca” - Venendo al campionato in corso, Bobo è chiaro: “Non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto. Lotito è uno dei più bravi presidenti in circolazione e ha dei tifosi stupendi con un senso di appartenza unico”. A Fonseca va dato tempo. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. (Sportface.it)

Milan - Bobo Vieri : date tempo a Paulo Fonseca! Sulla situazione Leao-Theo… - L’ex attaccante ha, infatti, sottolineato che Rafael Leao e compagni hanno battuto l’Inter – la grande candidata per la vittoria dello scudetto – e questo significa che la rosa c’è. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Non sarebbe emerso nulla se a Firenze i rigori fossero stati realizzati. (Dailymilan.it)