Bimbo muore dopo il parto in casa, ostetrica accusata di omicidio colposo: chiesti due anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'accusa ha chiesto due anni di reclusione per l'ostetrica 70enne accusata di omicidio colposo. La levatrice aveva fornito assistenza per far nascere il Bimbo di una coppia a Concorezzo (Monza e Brianza). Il neonato è morto in ospedale dopo due giorni.

Concorezzo - bimbo morto dopo il parto in casa : chiesti due anni di condanna per l’ostetrica - "Il bimbo non era di grosse dimensioni e il parto è stato veloce, ma il cordone ombelicale ha impedito la torsione bloccandolo". Secondo l'accusa, l'ostetrica sarebbe colpevole di una lunga serie di negligenze, a partire dal fatto di non essersi fatta affiancare da una seconda ostetrica, come previsto dalle linee guida della normativa regionale in tema di parto domiciliare. (Ilgiorno.it)

