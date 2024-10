Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie: “Tornerò in Sicilia con o senza di te” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Presidente degli Usa Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l’Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che viene celebrato ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti. Biden ha elogiato la bellezza dell’Italia e della Sicilia scherzando con la moglie: “Ci Tornerò, con te o senza di te” ha detto. Il presidente americano ha ringraziato la comunità italiana: “Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l’Italia”, ha dichiarato. Lapresse.it - Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie: “Tornerò in Sicilia con o senza di te” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Presidente degli Usae la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l’Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che vieneto ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti.ha elogiato la bellezza dell’Italia e dellando con la: “Ci, con te odi te” ha detto. Il presidente americano ha ringraziato la: “Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l’Italia”, ha dichiarato.

