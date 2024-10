Berlinguer è il film di cui abbiamo bisogno per tornare a credere nella politica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Passione, attenzione concreta alla vita dei lavoratori, partecipazione attiva alla vita pubblica: Elio Germano interpreta tutto questo nel film che ha aperto la Festa del Cinema di Roma. Esce il 31 ottobre Wired.it - Berlinguer è il film di cui abbiamo bisogno per tornare a credere nella politica Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Passione, attenzione concreta alla vita dei lavoratori, partecipazione attiva alla vita pubblica: Elio Germano interpreta tutto questo nelche ha aperto la Festa del Cinema di Roma. Esce il 31 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma 2024 : lo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie - Il brand Coming Soon riconferma alla Festa del Cinema di Roma l'offerta dei servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzioni cinematografiche e televisive. (Comingsoon.it)

Magic Mike - la storia vera : come la vita di Channing Tatum ha ispirato il film - Magic Mike, la storia vera: come la vita di Channing Tatum ha ispirato il film Uno dei film più iconici della carriera di Channing Tatum, Magic Mike, è ispirato alle sue vere esperienze di vita. I personaggi e la storia di Magic Mike non sono basati su persone ed eventi reali Magic Mike ha un cast corale fantastico che include Matthew McConaughey, Matt Bomer, Olivia Munn, Riley Keough, Alex ... (Cinefilos.it)

“La mia non vita sotto le bombe di Gaza” : Aya Ashour documenta in un film la guerra che uccide donne e bambini - Questo film è prodotto dalla Bbc e racconta la vita di in un anno di guerra. Ho documentato la mia vita di donna che vive in questo genocidio, la sofferenza delle altre donne e dei bambini, tutte le fasi dello sfollamento e la sofferenza per la mancanza di cibo e acqua. Sono Aya Ashour, ho 23 anni, e mi conoscete già perché dall’inizio della guerra scrivo sul Fatto Quotidiano, grazie al ... (Ilfattoquotidiano.it)