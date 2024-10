Bacoli, ordigno nell'auto di ufficiale GdF: mandante sarebbe ex compagna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci sarebbe anche l'ex compagna tra i mandanti dell'attentato a un ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli, in provincia di Napoli, avvenuto il 22 marzo 2023. A un anno esatto dall'arresto di chi materialmente fece esplodere un ordigno nella macchina dell'uomo, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altri tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, della fabbricazione dell'ordigno esplosivo. Tg24.sky.it - Bacoli, ordigno nell'auto di ufficiale GdF: mandante sarebbe ex compagna Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cianche l'extra i mandanti dell'attentato a undella Guardia di Finanza a, in provincia di Napoli, avvenuto il 22 marzo 2023. A un anno esatto dall'arresto di chi materialmente fece esplodere una macchina dell'uomo, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altri tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, della fabbricazione dell'esplosivo.

