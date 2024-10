Autovelox sulla Nettunense | dubbi sull’omologazione degli apparecchi Multe illegittime?

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024)LegalitàContinuano le controversie sugliinstallati, nel tratto tra Aprilia e Lanuvio, che hanno emesso migliaia dinei mesi scorsi. Andrea Ragusa, del Movimento 5 Stelle di Aprilia, ha messo ino la procedura di omologazione delleature, suggerendo che potrebbero non soddisfare le condizioni previste dalla legge per la loro installazione e utilizzo. Assenza di Documentazione e Omologazione Ragusa ha sottolineato che, nonostante i dueabbiano l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture, manca il certificato di omologazione. Inoltre, la documentazione storica sugli incidenti in quel tratto di strada, che ha giustificato l’installazione, non è reperibile negli archivi della Prefettura, e i dati a disposizione risalgono a 15 anni fa.