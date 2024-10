Auto distrutta dalle fiamme sulla Cimina | FOTO e VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Auto in fiamme sulla Cimina. È successo questa mattina, giovedì 17 ottobre, poco dopo le 8 nel territorio comunale di Caprarola, nei pressi del benzinaio. Ad andare in fiamme e a essere completamente avvolta e divorata una Fiat Panda vecchio modello.L'episodio ha, fortunatamente, avuto un Viterbotoday.it - Auto distrutta dalle fiamme sulla Cimina | FOTO e VIDEO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)in. È successo questa mattina, giovedì 17 ottobre, poco dopo le 8 nel territorio comunale di Caprarola, nei pressi del benzinaio. Ad andare ine a essere completamente avvolta e divorata una Fiat Panda vecchio modello.L'episodio ha, fortunatamente, avuto un

Giugliano - auto in fiamme nel parcheggio di “Grande Sud” : pompieri sul posto - Le lingue di fuoco hanno avvolto l’intera carrozzeria e l’abitacolo, sprigionando una densa […] L'articolo Giugliano, auto in fiamme nel parcheggio di “Grande Sud”: pompieri sul posto sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Giugliano, auto in fiamme nel parcheggio di “Grande Sud”: pompieri sul posto L’incendio è divampato questa mattina. (Teleclubitalia.it)

Auto in fiamme nel parcheggio della scuola : vigili del fuoco provvidenziali - BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione stamattina (mercoledì 15 ottobre) nel parcheggio della scuola media Salvemini di Brindisi, dove una Ford Focus station wagon in sosta ha preso improvvisamente fuoco. È accaduto intorno alle ore 14.20. Il piazzale era pieno di auto. Il... (Brindisireport.it)

Inferno di fiamme - esplode autocisterna piena di benzina : è strage - Un mezzo di trasporto contenente litri di carburante si è ribaltato ed è scoppiato dando vita ad un inferno di fuoco. Anche le immagini dell’incidente, diffuse via social, mostrano la gravità della situazione. Ma come è possibile che un incidente ad una singola cisterna abbia causato tale esito disastroso? Le ragioni affondano le loro radici nel complesso e problematico contesto socio economico ... (Tvzap.it)