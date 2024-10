Atalanta, Luca Percassi: "Lo stadio è un sogno che si è realizzato. Squadra satellite? Ci pensiamo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) E` un giorno speciale per l`Atalanta, che compie 117 anni nell`anno solare in cui ha raggiunto il suo traguardo più importante: la vittoria Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) E` un giorno speciale per l`, che compie 117 anni nell`anno solare in cui ha raggiunto il suo traguardo più importante: la vittoria

Luca Percassi : «Sempre emozionante vedere l’Atalanta in CHAMPIONS. Noi ci basiamo su questi aspetti» - 5. Noi siamo umili e sappiamo che la nostra realtà sta vivendo anni spettacolari e ci permettono di […]. Le parole A RTL 102. 5, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a RTL 102. (Calcionews24.com)

Allenamento Atalanta - le NOVITA’ ODIERNE a Zingonia : da Gianluca Scamacca a Godfrey - Scamacca sta lentamente migliorando: ancora alle […]. Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: da Scamacca a Godfrey Continua il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti in vista nonostante la brutta sconfitta riscontrata ieri sera tra le mura amiche contro il Como. (Calcionews24.com)

Atalanta - Luca Percassi fa il punto : “Contro l’Arsenal un’altra serata storica per la Dea” - Dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina a fare il punto della situazione in casa Atalanta è stato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, intervenuto in diretta nella prima puntata della nuova stagione de "La Politica nel Pallone" su Rai Gr Parlamento. La scorsa stagione è stata un qualcosa di unico per l’Atalanta, che ci ha portato a vincere l’Europa League e a conquistare la ... (Sport.quotidiano.net)