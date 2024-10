Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il TikToker Damiano Sartori alla Sagra della Castagne: “in stato di agitazione” guidava l’auto contromano e ha litigato con security e Carabinieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadellealquanto infuocata e non certo per le braci. A Soriano Nel Cimino, in provincia di Viterbo, era una domenica tranquilla con intere famiglie che si sono riversate nelle stradine per goderemanifestazione culturale e culinaria. D’un tratto però alcuni passanti hanno notato un uomo in “evidentedi” e hanno avvisato i. Era il36enne. Secondo le prime ricostruzioni, riportate anche da Roma Today, l’uomo ha guidatoinverso il settore dove era allestita la, naturalmente gli addettisicurezza lo hanno invitato a fare retromarcia. Da qui ne è nata una accesa discussione. Poi sono arrivati iche hanno, finito poi davantigiudice Giovanna Camillo per l’udienza di convalidamisura cautelare.