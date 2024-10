Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 17 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 17 ottobre La tensione cresce quando Kemal riesce finalmente a ottenere un nuovo campione di DNA da Deniz, mentre Nihan e la bambina si rifugiano in una località segreta. Tuttavia, Emir scopre la loro posizione e decide di raggiungerle. Nel frattempo, Leyla, preoccupata per l’incolumità di Nihan e Deniz, cerca di convincere Kemal a essere cauto, sapendo che Emir è pronto a reagire con violenza. Kemal, tuttavia, è consumato dall’idea di proteggere sua figlia e non si lascia scoraggiare. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 17 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi17La tensione cresce quando Kemal riesce finalmente a ottenere un nuovo campione di DNA da Deniz, mentre Nihan e la bambina si rifugiano in una località segreta. Tuttavia, Emir scopre la loro posizione e decide di raggiungerle. Nel frattempo, Leyla, preoccupata per l’incolumità di Nihan e Deniz, cerca di convincere Kemal a essere cauto, sapendo che Emir è pronto a reagire con violenza. Kemal, tuttavia, è consumato dall’idea di proteggere sua figlia e non si lascia scoraggiare.

