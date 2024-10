Game-experience.it - Alan Wake 2: The Lake House, il trailer gameplay con data di uscita all’evento Xbox

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Remedy Entertainment ha partecipato all’Partner Preview di questa giornata di metà ottobre 2024 per mostrare un nuovo2: The, fissata nello specifico nella giornata del 22 Ottobre 2024. Ricordiamo che questo nuovo contenuto aggiuntivo è riservato esclusivamente ai possessori della Deluxe Edition del titolo horror, sia in versione digitale che in versione fisica, consentendo ai fan di vivere una nuova avventura ambientata in una inquietante location sulle rive del Lago Cauldron, laappunto. Questo nuovo luogo, terrificante e carico di mistero, sarà esplorato nello specifico dall’agente dell’FBI Kiran Estevez, personaggio che ricordiamo è presente anche nell’avventura base di2, ricoprendo un ruolo anche puttosto importante.