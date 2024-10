A Ca'Ossi è scomparso il gatto Nino, l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Da lunedì 7 ottobre è scomparso Nino dalla zona di Ca Ossi vicino via Porzi. Ha 4 anni, gatto europeo, colore grigio fumo. Di solito non si fa molto avvicinare. Ha microchip. Chiunque lo veda per favore se può contattarci. Se riuscite a prenderlo tenetelo in casa Forlitoday.it - A Ca'Ossi è scomparso il gatto Nino, l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Da lunedì 7 ottobre èdalla zona di Cavicino via Porzi. Ha 4 anni,europeo, colore grigio fumo. Di solito non si fa molto avvicinare. Ha microchip. Chiunque lo veda per favore se può contattarci. Se riuscite a prenderlo tenetelo in casa

