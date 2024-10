Inter-news.it - Zielinski, anche l’Inter vittima delle Nazionali: i dubbi per Roma! – SM

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piotrrischia di essere unavittime della sosta per leper. Ecco le sensazioni sul centrocampista a pochi giorni dalla trasferta contro la. L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA – La sosta per leè come una roulette russa. Può regalare gioie ma puòmietere vittime, oentrambe le cose. Questo è un po’ quanto accaduto al, che ha visto numerosi suoi giocatori mettersi in mostra con le rispettive, tra gol, assist e ottime prestazioni, e uno in particolare fermarsi per infortunio. Si tratta di Piotrche, dopo aver messo a segno una rete con la sua Polonia, si è bloccato sul campo a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Questo, ovviamente, non può che comportareconseguenze per Simone Inzaghi, che tra pochi giorni dovrà tornare in campo contro la