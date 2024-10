Zelenky: piano per la vittoria su Mosca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.10 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato davanti alla Rada ucraina il "piano per la vittoria" in cui esclude ogni cessione territoriale e ogni congelamento del fronte. "La Russia deve perdere la guerra" ripete Zelensky che chiede agli alleati armi a lungo raggio e di entrare nella Nato. Domani lo stesso piano verrà presentato al Consiglio Europeo. Il piano di Zelensky per il Cremlino è "lo stesso degli americani, combattere fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.10 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato davanti alla Rada ucraina il "per la" in cui esclude ogni cessione territoriale e ogni congelamento del fronte. "La Russia deve perdere la guerra" ripete Zelensky che chiede agli alleati armi a lungo raggio e di entrare nella Nato. Domani lo stessoverrà presentato al Consiglio Europeo. Ildi Zelensky per il Cremlino è "lo stesso degli americani, combattere fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

