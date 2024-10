Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo, neo NXT North American Champion, vede la sua celebrazione interrotta e una sfida lanciata per Halloween Havoc

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha sorpreso l’NXT Universe quando ha combattuto contro Oba Femi durante l’episodio di NXT dell’8 ottobre su The CW, vincendo ilship. È stato un momento importante per lui, e la famiglia ha festeggiato a Saint Louis. Anche l’episodio di NXT del 15 ottobre ha incluso una. L’episodio di NXT è iniziato con l’introduzione di un nuovo set.era già sul ring come nuovo. Dopo la vittoria della scorsa settimana,D ha detto solo cose positive su Oba Femi.ha reso omaggio a Oba Femi per essere stato un grande campione. Aveva un bicchiere di vino sul ring e lo ha alzato per brindare all’ex campione. A toast to @Obaofwwe from the, The Don, @DangeloWWE.#WWENXT pic.twitter.