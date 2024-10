Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, il trailer del nuovo film anticipa un ritorno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netflix ha condiviso il trailer del film in stop motion Wallece & Gromit: Vengeance Most Fowl, in arrivo a gennaio in streaming. Il 3 gennaio debutterà su Netflix il nuovo film in stop motion Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, di cui è stato condiviso il trailer. Nel video condiviso online si assiste al ritorno di un personaggio che cercherà di vendicarsi. Cosa racconterà Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Nel nuovo capitolo della storia dei personaggi creati dalla Aardman, Gromit è preoccupato perché Wallace (Ben Whitehead) sta diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni, in particolare dopo che crea uno gnomo "smart", Norbot (Reece Shearsmith), che sembra agire in modo indipendente. Quando una figura vendicativa del passato ritorna in azione, toccherà a Movieplayer.it - Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, il trailer del nuovo film anticipa un ritorno Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netflix ha condiviso ildelin stop motion Wallece, in arrivo a gennaio in streaming. Il 3 gennaio debutterà su Netflix ilin stop motion, di cui è stato condiviso il. Nel video condiviso online si assiste aldi un personaggio che cercherà di vendicarsi. Cosa racconteràNelcapitolo della storia dei personaggi creati dalla Aardman,è preoccupato perché(Ben Whitehead) sta diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni, in particolare dopo che crea uno gnomo "smart", Norbot (Reece Shearsmith), che sembra agire in modo indipendente. Quando una figura vendicativa del passato ritorna in azione, toccherà a

