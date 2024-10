Sport.quotidiano.net - Volley serie c. La Fenix parte bene in casa. Pietro Pezzi, blitz a Bologna

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inizia nel migliore dei modi il campionato dellaEnergia (foto Tedioli), che esordisce davanti al proprio pubblico superando 3-0 la Samma Sammartinese. (Parziali: 25-9; 25-14; 25-16); Faenza: Cavallari 7, Alberti 10, Gorini 1, Morelli 16, Guardigli ne, Gallegati 3, Bertoni, Francesconi 11, Maines 5, Calderoni (L1), Goni (L2) 22, Melandri ne,detti ne, Guardigli ne, Ramponi n,. All.: Poli. Esordio con vittoria anche per la(C maschile), che supera3-0 in trasferta. Da segnalare l’esordio inC del giovane schiacciatore Alessandro Palazzi classe 2007.