Oasport.it - Volley femminile, Cazaute e Orro affondano Chieri: Milano vola in vetta alla A1 dopo l’anticipo della 13ª giornata!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora una notte da prima in classifica, ancora una notte magica per la Numiache, nel13ªdi campionato (per evitare concomitanze a dicembre con il Mondiale per Club), batte 3-1 una coriacea Reale Mutua Feneraal termine di una battaglia da due ore e resta a punteggio pieno ingraduatoria in attesa deldi domani di Conegliano. La francese Helena, impegnata anche nella sfida a distanza con la compagna di Nazionale Gicquel, un po’ in ombra oggi, si conferma la giocatrice in più delle milanesi in questo frangente di campionato.