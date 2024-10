Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario e Morena lo fanno fuori da un discoteca e vengono visti: le testimonianze di chi c’era

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)Cusitore ha scatenato una bufera durante l’ultima registrazione di, rivelando un episodio di intimità con la damaFarfante. Il cavaliere ha raccontato di aver avuto un incontro intimo conda unaa Venezia, nella sua Smart. Secondo alcuneriportate anche sui social, la scena non sarebbe passata inosservata, alimentando i dubbi su cosa sia accaduto realmente. Le parole dihanno provocato una reazione di rabbia da parte di, che non voleva che la questione diventasse pubblica. Il pubblico e i fan ora si chiedono come evolverà questa relazione. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha commentato la vicenda sostenendo che molti ragazzi presenti propio alla serata hanno addirittura visto i due protagonisti del trono over in atteggiamenti intimi, motivo per cui si sarebbero poi allontanati dal luogo.