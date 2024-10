Ucraina-Russia, chi vince guerra a Kursk? Le due verità di Mosca e Kiev (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in Russia, nella regione russa di Kursk, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di Kiev, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo di 92 insediamenti. Da allora, sono in corso combattimenti fra russi e ucraini anche su questo fronte, in L'articolo Ucraina-Russia, chi vince guerra a Kursk? Le due verità di Mosca e Kiev proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in, nella regione russa di, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo di 92 insediamenti. Da allora, sono in corso combattimenti fra russi e ucraini anche su questo fronte, in L'articolo, chi? Le duediproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Combattimenti in corso : la situazione nella regione russa di Kursk tra Ucraina e Russia - La città di Sudzha, strategica per il trasporto di gas tra Russia ed Europa, rimane sotto il controllo ucraino, nonostante un aumento significativo degli sfollati. Tuttavia, l’Institute for the Study of War di Washington contraddice tali affermazioni, suggerendo che, malgrado il passare del tempo, l’Ucraina detiene ancora il predominante controllo territoriale a Kursk. (Gaeta.it)