The Witcher 4 | un nuovo recasting e due ritorni nella quarta stagione!

La quarta stagione di The Witcher presenterà alcuni volti noti ma anche diverse nuove aggiunte, e un nuovo report ha rivelato che un personaggio tornerà, ma lo farà con un volto nuovo. Redanian Intelligence riporta che, mentre il mentore di Geralt, Vesemir, tornerà nella quarta stagione, l'attore Kim Bodnia non riprenderà quel ruolo nello show. Non si sa ancora chi prenderà il posto di Vesemir, ma sappiamo che altri due attori delle stagioni precedenti torneranno all'ovile nella quarta stagione: i colleghi stregoni Lambert e Coen torneranno nella prossima stagione, con Paul Bullion e Zates Atour riprenderanno i loro ruoli quando la serie tornerà sugli schermi. Fratelli in armi Bodnia ha fatto il suo debutto in The Witcher nella seconda stagione, che ha portato Geralt e Ciri a contatto con molti dei compagni Witcher di Geralt.

