The Apprentice, Donald J. Trump: "Film diffamatorio e disgustoso"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono figure destinate a entrare nella storia; personaggi di spicco che, tra luci e ombre, hanno un vissuto verso cui molti nutrono grande curiosità. Come sono diventati potenti? Quali sono le origini? E le cadute? Ci sono state maschere? Sono tante le domande che siamo abituati a farci, e The, biopic su, non è esente da grande attesa e critiche.si scaglia contro ilTheIl lungometraggio di Ali Abbasi è al centro della polemica. “Falso e privo di classe”, così l’ha descrittosul profilo Truth Social. E non si è fatta attendere la replica del regista: “Aperto al confronto con lui”. Il biopic ha come obiettivo il racconto del rapporto tra il giovanee lo spietato avvocato Roy Cohn (interpretati da Sebastian Stan e Jeremy Strong).