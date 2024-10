Tennis serie A1. Seconda sconfitta per il Massa Lombarda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda nel campionato di serie A1 maschile. Partenza dunque decisamente in salita per i massesi. La squadra romagnola rimedia un netto 6-0 sui campi del Circolo Tennis Palermo, formazione che punta ad un campionato di vertice. Una sfida resa ancora più difficile dalle assenze per infortunio di elementi cardine quali Giulio Zeppieri (n.203 Atp) e Francesco Forti (n.530 Atp), frenato in questa stagione da una serie di problemi fisici. Il Massa, però, deve riprendersi in fretta. Sport.quotidiano.net - Tennis serie A1. Seconda sconfitta per il Massa Lombarda Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)consecutiva per il Circolonel campionato diA1 maschile. Partenza dunque decisamente in salita per i massesi. La squadra romagnola rimedia un netto 6-0 sui campi del CircoloPalermo, formazione che punta ad un campionato di vertice. Una sfida resa ancora più difficile dalle assenze per infortunio di elementi cardine quali Giulio Zeppieri (n.203 Atp) e Francesco Forti (n.530 Atp), frenato in questa stagione da unadi problemi fisici. Il, però, deve riprendersi in fretta.

