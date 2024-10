Temptation Island, Titty chiede il confronto ad Antonio: “Provo solo schifo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Titty e Antonio alla resa dei conti. Durante la puntata andata in onda il 15 ottobre, la fidanzata Titty ha chiesto nuovamente il falò di confronto col fidanzato Antonio, dopo l’ennesima delusione ricevuta. Ecco com’è andata tra i due. Antonio appena arrivato al falò di confronto ha scoperto, grazie a Filippo Bisciglia, che Titty durante la scorsa puntata ha lanciato l’anello di fidanzamento sul fuoco. Un gesto teatrale che ha fatto il giro del web. Antonio non sembrava affatto sorpreso dall’accaduto. Sono stati giorni difficili, soprattutto per Titty che ha visto come Antonio si è avvicinato in fretta alla single Saretta, allontanandosi sempre più da lei. “Io non sono più sicuro dei miei sentimenti”, diceva Antonio in una vecchia clip. Non tanto lontano dalla realtà, il 27enne ha ribadito di avere dei dubbi sulla relazione. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –alla resa dei conti. Durante la puntata andata in onda il 15 ottobre, la fidanzataha chiesto nuovamente il falò dicol fidanzato, dopo l’ennesima delusione ricevuta. Ecco com’è andata tra i due.appena arrivato al falò diha scoperto, grazie a Filippo Bisciglia, chedurante la scorsa puntata ha lanciato l’anello di fidanzamento sul fuoco. Un gesto teatrale che ha fatto il giro del web.non sembrava affatto sorpreso dall’accaduto. Sono stati giorni difficili, soprattutto perche ha visto comesi è avvicinato in fretta alla single Saretta, allontanandosi sempre più da lei. “Io non sono più sicuro dei miei sentimenti”, dicevain una vecchia clip. Non tanto lontano dalla realtà, il 27enne ha ribadito di avere dei dubbi sulla relazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island 12 - sesta puntata : Titty lancia (di nuovo) l’anello nel falò e esce senza Antonio - Giulia vorrebbe lasciare il programma con Mirco ma lui se ne va da solo - Ognuno per la strada sua. Questa volta Antonio ha accettato il falò di confronto con Titty, che inizialmente non ha voluto salutarlo. Il ragazzo si sente sempre sotto giudizio e criticato dalla fidanzata, mentre lei si sente invece trascurata dai vari hobby del fidanzato. Ma Millie si è comunque presentata al falò, nonostante le sue titubanze iniziali. (Isaechia.it)

Temptation Island - Titty chiede il confronto ad Antonio : “Provo solo schifo” - Uno dei falò di confronto più attesi di questa edizione: quello tra Titty e Antonio Titty e Antonio alla resa dei conti. Ecco com'è andata tra i due. Durante la puntata andata in onda il 15 ottobre, la fidanzata Titty ha chiesto nuovamente il falò di confronto col fidanzato Antonio, dopo l'ennesima delusione ricevuta. (Sbircialanotizia.it)

Antonio e Titty escono separati da Temptation Island - lui rivela : “Ti avrei sposata solo per accontentarti” - Nella puntata di Temptation Island, in onda martedì 15 ottobre su Canale 5, è tempo per il falò di confronto per Titty e Antonio. Continua a leggere . Il ragazzo rivela i retroscena della proposta di matrimonio che aveva fatto alla sua fidanzata: "Sfortuna ha voluto che altre coppiette la stavano facendo e quindi anche lei me l'ha chiesta". (Fanpage.it)