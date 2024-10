Lapresse.it - Stellantis, le consegne calano del 20% nel terzo trimestre

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diminuiscono del 20% ledi veicoli da parte dinel2024, conclusosi il 30 settembre. Lo scrive il gruppo in una nota. Leconsolidate di veicoli, si legge, “sono state stimate in 1.148mila unità, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023“. Il gruppo sottolinea che “il calo delleè stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l’impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete”.