Thesocialpost.it - Sono arrivati i “Robot Killer”: uccidono senza controllo umano e sono già una realtà. Dove li stanno usando

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sembra la trama di un film di fantascienza, invece è. E non unafutura ancora in divenire, ma qualcosa di inquietante che sta già cadevastazione e morte in alcune parti del mondo. I cosiddetti ““, meglio conosciuti come “Lethal Autonomous Weapons Systems“,sistemi d’arma autonomi che posselezionare e attaccare obiettivila necessità di un interventodiretto. Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, rappresenta una minaccia crescente non solo per la sicurezza globale, ma anche per le fondamenta dell’etica umana. Le conseguenze devastanti dell’uso deiIl principale rischio legato all’uso delle armi autonome è la loro capacità di agirecomprendere il contesto o le conseguenze. I “” non distinguono tra civili e obiettivi militari in modo affidabile.