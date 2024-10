Ilveggente.it - Sinner, si salvi chi può: grane all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik, questa proprio non ci voleva. Guai in vista per il numero 1 e per il suo rivale Carlos Alcaraz: è un bel problema. Gliene ha dette di tutti i colori. E non ha ancora smesso di farlo, per la verità. Ogni volta che ha l’occasione di farlo, puntualmente torna sui social per gettargli fango addosso e per ribadire un concetto che è stato chiarissimo sin dall’inizio. Nick Kyrgios, relativamente al caso doping, non crede alla buona fede di Jannike lo sottolinea ogni volta che gli è possibile. Con parole, talvolta, anche un tantino esagerate, a detta dell’opinione pubblica. Guai a volontà per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itNon è stato carino quando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto in maniera provocatoria se avesse voglia di giocare un doppio in coppia con il numero 1 del mondo.