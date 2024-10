Simeone: “Conte come papà Diego, passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attaccante Simeone è intervenuto a Radio CRC soffermandosi su diverse tematiche, dal lavoro con Conte alla sfida di Empoli. Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha condiviso importanti riflessioni sul momento della squadra e sul lavoro con l’allenatore Antonio Conte. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla mentalità che sta guidando il Napoli in questa stagione. Un Napoli rigenerato sotto la gestione Conte Simeone ha messo in luce come l’inizio di stagione, caratterizzato dall’arrivo di Conte, abbia dato nuova linfa alla squadra: “Napoli rigenerato? Non so se sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato calciatori nuovi che ci danno una grandissima mano. Napolipiu.com - Simeone: “Conte come papà Diego, passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attaccanteè intervenuto a Radio CRC soffermandosi su diverse tematiche, dal lavoro conalla sfida di Empoli. Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, Giovanni, attaccante del, ha condiviso importanti riflessioni sul momento della squadra e sul lavoro con l’allenatore Antonio. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla mentalità che sta guidando ilin questa stagione. Unrigenerato sotto la gestioneha messo in lucel’inizio di stagione, caratterizzato dall’arrivo di, abbia dato nuova linfa alla squadra: “rigenerato? Non so se sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato calciatori nuovi che ci danno una grandissima mano.

