SE MI LASCI NON VALE, VERTICI RAI: "TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre debutta su Rai2 "Se mi LASCI non VALE", il nuovo format condotto da Luca Barbareschi, già impegnato ogni sabato con Ballando con le Stelle. Il promo del programma ha subito scatenato varie polemiche sui social perché sembrerebbe un clone di TEMPTATION ISLAND, il reality di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. In una affollata conferenza stampa la Rai oggi ha ufficialmente presentato "Se mi LASCI non VALE" che vede come protagoniste sei coppie in crisi mettersi in gioco per ritrovarsi. Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. Tra di loro anche una finta coppia. Il direttore dell'intrattenimento Rai Marcello Ciannamea ha voluto subito puntualizzare che: Se mi LASCI non VALE non c'entra assolutamente nulla con TEMPTATION ISLAND.

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - Quando hai citato Temptation Island, noi abbiamo pensato questo programma pensando di non farlo così. La scelta degli autori è stata quella di non partire da gente disturbata, ma da gente comune, che potresti incontrare sotto casa. Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. (Bubinoblog)

Se mi lasci non vale - al via il docureality delle coppie con Luca Barbareschi : "Copia di Temptation Island? Lo evitiamo" - In prima serata su Rai2, al via, Se mi lasci non vale. Cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi. (Comingsoon.it)

Se Mi Lasci Non Vale simile a Temptation Island? Parlano Rai e autori - com/Wk6aowmSJ8 — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) October 15, 2024 Se Mi Lasci Non Vale: interviene la Rai. “Non c’entra assolutamente nulla con Temptation Island. L’obiettivo è quello di fare un docu-reality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti devono rispecchiarsi. (Biccy.it)