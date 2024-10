Se mi lasci non vale, ecco le coppie “normali” del programma di Barbareschi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono sette le coppie protagoniste da lunedì 21 ottobre del nuovo docureality di Rai 2 Se mi lasci non vale, che la Rai nega essere il clone di Temptation Island. Sono tutte eterosessuali, ha spiegato il conduttore Luca Barbareschi, cadendo sullo scivoloso tema della normalità. Abbiamo scelto delle coppie classiche, forse un po’ banali C’è già tanto da capire nelle coppie normali che lascio ad altri, volentieri, fare dei programmi diversi. Mi piace essere un po’ più ecumenico nella logica donna-uomo ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Forse temendo di aver fatto una gaffe nel parlare di coppie normali riferendosi unicamente ad un uomo insieme ad una donna, ha aggiunto: Non è detto che la prossima serie non la facciamo gender-oriented. Insomma, un evitabilissimo colpo al cerchio e uno alla botte. Davidemaggio.it - Se mi lasci non vale, ecco le coppie “normali” del programma di Barbareschi Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono sette leprotagoniste da lunedì 21 ottobre del nuovo docureality di Rai 2 Se minon, che la Rai nega essere il clone di Temptation Island. Sono tutte eterosessuali, ha spiegato il conduttore Luca, cadendo sullo scivoloso tema dellatà. Abbiamo scelto delleclassiche, forse un po’ banali C’è già tanto da capire nellecheo ad altri, volentieri, fare dei programmi diversi. Mi piace essere un po’ più ecumenico nella logica donna-uomo ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione del. Forse temendo di aver fatto una gaffe nel parlare diriferendosi unicamente ad un uomo insieme ad una donna, ha aggiunto: Non è detto che la prossima serie non la facciamo gender-oriented. Insomma, un evitabilissimo colpo al cerchio e uno alla botte.

Se mi lasci non vale - gli autori replicano alle accuse di aver ‘copiato’ Temptation Island (e lanciano una stoccata a Filippo Bisciglia!) - È un programma in cui non si vince nulla. Non abbiamo fatto una valutazione a monte“, ha aggiunto Torraca, mentre Anversa ha chiarito: “Se si fosse presentata ai casting una coppia gay, l’avremmo valutata come le coppie che si sono presentate“. È un programma perfettamente in linea con il servizio pubblico. (Isaechia.it)

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - A seguire il vicedirettore dell’intrattenimento Giovanni Anversa ha rimarcato la differenza con il reality di Canale 5. Lì ci sono meccanismi scritti, costruiti, qui meccanismi totalmente diversi. Quando hai citato Temptation Island, noi abbiamo pensato questo programma pensando di non farlo così. (Bubinoblog)

