Roberto Mancini contestato dai tifosi arabi dopo l'ennesimo passo falso: lui risponde con un gesto plateale – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'arabia Saudita continua a deludere sul campo e Roberto Mancini viene contestato dai tifosi. Così, tra insulti e polemiche nei confronti del ct italiano, si conclude la gara contro il Bahrain – valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali -: 0-0 e pesanti critiche. Ai tanti cori ricevuti, Mancini non si è tirato di certo indietro e ha risposto con un plateale gesto di stizza. Saudi arabian fans ask Roberto Mancini to leave pic.twitter.com/y913LsKYtn — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) October 16, 2024 Nervi tesi I tifosi sono spazientiti, Mancini di più. Situazione tesa in casa saudita: la nazionale non va oltre lo 0-0 e nonostante la vicinanza della Federcalcio saudita nei contro del ct, molti lo vorrebbero fuori. Lo stesso Mancini non riesce a trovare una risposta a questo momento: "Cosa non sta andando?" lui risponde nel post-partita: "Non lo so, non lo so.

“Vuoi vedere il mio conto banca?” : Roberto Mancini furioso - in sala stampa cala il gelo. Le scuse della Federcalcio dell’Arabia Saudita - Una prestazione che non ha convinto nemmeno i giornalisti in conferenza stampa. ????? | ???? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ?? ???? ?????? ???????: – ????? ??????? ???????? ?????? ?? ??? ???? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ?????? ??????? ??? ???????. Come ti rispondo alle critiche, esegue Roberto Mancini. (Ilfattoquotidiano.it)