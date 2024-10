Rbr torna in campo e Robinson c’è: "Dovremo gestire bene le energie" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È il secondo infrasettimanale per RivieraBanca e soprattutto è il giorno in cui dovrebbe tornare sul parquet Gerald Robinson. Il play americano, out nelle ultime due partite a causa del problema all’adduttore destro patito nel finale della gara di Piacenza, darà una mano in cabina di regia, al di là del minutaggio. Quello è tutto da verificare, ma coach Dell’Agnello, nel dopopartita di domenica scorsa, ha assicurato che nella tabella di recupero del giocatore c’era l’utilizzo in campo a Orzinuovi. Dall’altra parte una squadra solida, nei pronostici della vigilia magari non tra le primissime ma subito dietro. Basti pensare al duo americano, con la guardia Gabe Devoe (18.8 di media) in arrivo da Verona e il lungo Jarvis Williams (13+7.8) che nel suo passato ha anche ottimi sprazzi di Serie A con Cremona oltre che Champions League col Lietuvos Rytas Vilnius. Sport.quotidiano.net - Rbr torna in campo e Robinson c’è: "Dovremo gestire bene le energie" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È il secondo infrasettimanale per RivieraBanca e soprattutto è il giorno in cui dovrebbere sul parquet Gerald. Il play americano, out nelle ultime due partite a causa del problema all’adduttore destro patito nel finale della gara di Piacenza, darà una mano in cabina di regia, al di là del minutaggio. Quello è tutto da verificare, ma coach Dell’Agnello, nel dopopartita di domenica scorsa, ha assicurato che nella tabella di recupero del giocatore c’era l’utilizzo ina Orzinuovi. Dall’altra parte una squadra solida, nei pronostici della vigilia magari non tra le primissime ma subito dietro. Basti pensare al duo americano, con la guardia Gabe Devoe (18.8 di media) in arrivo da Verona e il lungo Jarvis Williams (13+7.8) che nel suo passato ha anche ottimi sprazzi di Serie A con Cremona oltre che Champions League col Lietuvos Rytas Vilnius.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa: vice governatore della Carolina del Nord fa causa alla “Cnn” per diffamazione - Il vicegovernatore della Carolina del Nord, il repubblicano Mark Robinson, ha fatto causa per diffamazione alla "Cnn", per un articolo ... (agenzianova.com)

Il Nobel per l'Economia a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per gli studi su colonialismo e ricchezza - Il Premio Nobel per l'economia 2024 va Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per i loro "studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità" nei vari Paesi. Lo h ... (ansa.it)

James A. Robinson, premio Nobel per l’economia: «L’egoismo della Silicon Valley rischia di danneggiare gli americani» - L’economista:«Gli Stati Uniti non sono un sistema chiuso alla stregua del Messico. Ma certo anche Bill Gates o Mark Zuckerberg possono aver provato o stanno provando a rendere le istituzioni più estra ... (corriere.it)