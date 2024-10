Quotidiano.net - Pichetto, fra un mese presentiamo Piano nazionale idrogeno

Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Fra unpresenteremo ilStrategicoper l', veicolo fondamentale per la decarbonizzazione e rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto, intervenendo alla Camera dei Deputati all'evento "Italian Hydrogen Summit", organizzato da H2IT, l'Associazione Italiana, volta a promuovere le tecnologie e i sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'. "Stiamo lavorando su importanti infrastrutture e su investimenti sia nazionali che internazionali - ha aggiunto-. Puntiamo a produrre e importare, il che implica una trasformazione del sistema industriale italiano con un ammodernamento rilevante. È una sfida che intendiamo cogliere per far diventare l'Italia un hub sia per la produzione che per il trasporto del vettore verso l'Europa".