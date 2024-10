Pensioni, il governo conferma APE sociale fino al 2028: uscita con 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, con l’obiettivo di sostenere gli enti territoriali e i lavoratori. L'articolo Pensioni, il governo conferma APE sociale fino al 2028: uscita con 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, con l’obiettivo di sostenere gli enti territoriali e i lavoratori. L'articolo, ilAPEalcon 63e 5e 30di

Manovra 2025 - il governo in Cdm decide su pensioni e aliquote Irpef - L’esecutivo, così come trapela da Palazzo Chigi, starebbe elaborando per la Manovra 2025 l’introduzione di un importo massimo che potrà essere detratto. Più fondi alla Sanità Obiettivo dichiarato dal governo Meloni è garantire maggiori fondi alla Sanità. Nelle scorse settimane si è molto discusso dei contributi che l’esecutivo intende chiedere alle banche, ipotesi questa confermata e arricchita ... (Quifinanza.it)

I punti chiave della manovra economica del governo Meloni : dalle pensioni al cuneo fiscale fino ai bonus - 000 euro, che diventerebbe fiscale con detrazioni maggiori per chi guadagna fino a 35. Non è escluso che tale contributo possa estendersi anche a settori come le imprese energetiche o le assicurazioni. Inoltre, se i fondi derivanti dal concordato preventivo e dal ravvedimento saranno sufficienti, l’aliquota intermedia dell’Irpef potrebbe essere ridotta dal 35% al 33% per i redditi fino a 50. (Dayitalianews.com)

Bankitalia - gelo per il Governo Meloni : “Nel 2024 il Pil si ferma 0 - 8% - allarme pensioni” - it. Oggi, le commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno convocato esperti da istituzioni chiave, come la Banca d’Italia e la Corte dei Conti, per discutere il Piano di bilancio del governo Meloni, che delinea le previsioni economiche per i prossimi sette anni. . FREDDA PER IL GOVERNO MELONI. (Dailynews24.it)