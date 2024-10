Passione a caro prezzo: la maglia del Napoli è la più costosa d’Europa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Passione per il tifoso del Napoli ha un costo, e quest’anno è più alto che mai. Con l’inizio della stagione 2024/25, il club di Aurelio De Laurentiis non è solo protagonista sul campo, ma anche nel mercato del merchandising, dove la sua maglia risulta essere la più costosa tra tutti i top club europei. Secondo un’analisi condotta da Calcio e Finanza, la divisa degli azzurri, comprensiva di personalizzazioni, sponsor e patch del campionato, raggiunge i 155 euro, posizionando il Napoli al primo posto nella classifica delle maglie più care d’Europa. Questa tendenza al rialzo non è esclusiva del club partenopeo, ma riflette un generale aumento dei prezzi nelle principali leghe del continente. Anteprima24.it - Passione a caro prezzo: la maglia del Napoli è la più costosa d’Europa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaper il tifoso delha un costo, e quest’anno è più alto che mai. Con l’inizio della stagione 2024/25, il club di Aurelio De Laurentiis non è solo protagonista sul campo, ma anche nel mercato del merchandising, dove la suarisulta essere la piùtra tutti i top club europei. Secondo un’analisi condotta da Calcio e Finanza, la divisa degli azzurri, comprensiva di personalizzazioni, sponsor e patch del campionato, raggiunge i 155 euro, posizionando ilal primo posto nella classifica delle maglie più care. Questa tendenza al rialzo non è esclusiva del club partenopeo, ma riflette un generale aumento dei prezzi nelle principali leghe del continente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Simeone : “Conte ha passione - gruppo unito” - Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con l’idea di voler aiutare i compagni. “Iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia. The post Napoli, Simeone: “Conte ha passione, gruppo unito” appeared first on SportFace. Queste le parole dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, in un’intervista a Radio Crc. (Sportface.it)

Simeone : “Conte come papà Diego - passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” - Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla mentalità che sta guidando il Napoli in questa stagione. Iniziare bene è stata la chiave del momento che stiamo attraversando. Questa cosa è bella e interessante, per noi calciatori è bello cambiare perché così sfruttiamo tutte le idee del mister”. (Napolipiu.com)

Vesuvio Motor Show 2024 - a Napoli torna lo spettacolo dei Motori : 3 giorni di pura passione - Dall'11 al 13 ottobre l'evento si articolerà su convegni, esibizioni e spettacoli che arricchiranno la seconda edizione dell'evento in via Brecce a Sant’Erasmo.Continua a leggere . (Fanpage.it)