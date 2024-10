Lapresse.it - Omicidio Giulia Tramontano, perizia: Impagnatiello capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandroera in grado die diquando uccise la compagna, incinta al settimo mese, con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023 nella loro casa di via Novella a Senago. È la conclusione a cui sono giunti lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il dottor Gabriele Rocca nellapsichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Milano e depositata nel processo che vede il 31enne imputato divolontario pluriaggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto. Lo confermano fonti legali. I contenuti dellaverranno discussi in aula all’udienza di lunedì prossimo.