Thesocialpost.it - Ok al Senato al Ddl contro la maternità surrogata: varrà anche se effettuata all’estero

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha approvato con 84 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto il disegno di legge che estende il divieto della gestazione per altri (GPA),se, per i cittadini italiani. Il provvedimento, presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, ha ricevuto l’approvazione definitiva dopo il via libera della Camera nel luglio 2023. La nuova legge modifica l’articolo 12 della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, estendendo la punibilità non solo ai casi di GPA in Italia, maa quelli realizzatida cittadini italiani. Il disegno di legge prevede sanzioni severe per chi viola le disposizioni: la pena stabilita è fino a due anni di carcere e una multa fino a un milione di euro.